Governo resgata 1.400 turistas retidos após protestos em Machu Picchu

O governo peruano informou, nesta terça-feira (16), que resgatou aproximadamente 1.400 turistas retidos perto de Machu Picchu, o famoso sítio arqueológico no sudeste do país, devido a um protesto de dois dias de moradores locais.

O serviço ferroviário para a cidadela inca está interrompido desde segunda-feira devido a bloqueios de moradores locais que exigem que uma nova empresa assuma o transporte de ônibus da estação ferroviária para Machu Picchu, após o fim de uma concessão de 30 anos.

Patrimônio da Humanidade desde 1983, Machu Picchu recebe uma média diária de 4.500 visitantes, incluindo um alto número de estrangeiros, segundo dados oficiais.