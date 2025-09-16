Guterres propõe redução de 15% no orçamento da ONU para 2026

Mas em duas cartas publicadas nesta terça-feira (16), anunciou aos países-membros e ao pessoal da ONU uma redução de "mais de 15% do orçamento ordinário", ou aproximadamente 500 milhões de dólares (2,6 bilhões de reais), e o corte de aproximadamente 19% dos postos financiados com esses recursos orçamentários.

Segundo um alto funcionário da ONU, o orçamento revisado soma 3,2 bilhões de dólares (17,2 bilhões de reais). Isso resultará na eliminação de 2.681 postos.

Em sua carta ao pessoal, o secretário-geral assegura que o impacto será distribuído entre os três pilares da ONU (paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento sustentável), e que certos setores serão particularmente afetados, especialmente os programas de assistência aos países mais pobres.

"Para alguns colegas, essas mudanças podem significar uma realocação para eles e suas famílias", para outros, uma mudança de cargo, e para "alguns", uma demissão, também aponta Guterres.

O funcionário consultado mencionou a realocação inicial de pouco mais de 200 pessoas de Genebra e Nova York para cidades mais econômicas, como Nairobi.

A proposta orçamentária será debatida agora pelos Estados-membros, antes da prevista adoção pela Assembleia Geral até o final do ano.