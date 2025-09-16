Índia diz ter tido conversas comerciais 'positivas' com EUA sobre tarifas

A Índia afirmou ter tido conversas comerciais "positivas" com os Estados Unidos, nesta terça-feira (16), e que os dois países vão "intensificar esforços" para fechar um acordo sobre as tarifas aduaneiras impostas a produtos do país asiático pelo presidente americano, Donald Trump.

Índia e Estados Unidos mantêm relações bilaterais tensas após a decisão de Trump de impor tarifas de 50% aos produtos indianos no mês passado, em represália pelas compras de petróleo russo por Nova Délhi que, segundo funcionários da Casa Branca, ajudam a financiar a guerra na Ucrânia.

No entanto, as declarações de líderes dos dois países na última semana foram mais conciliadoras e funcionários comerciais indianos e americanos mantiveram conversas, nesta terça, em Nova Délhi, com a participação do representante comercial adjunto dos Estados Unidos para o Sul e o Centro da Ásia, Brendan Lynch.