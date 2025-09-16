Isak deve estrear pelo Liverpool contra o Atlético de Madrid na Champions

"Definitivamente, existe uma possibilidade porque ele está relacionado (...) Eu diria que é 99,9% certo, mas posso dizer com 100% de certeza que ele não jogará 90 minutos", afirmou Slot em entrevista coletiva.

O atacante sueco terminou sua passagem pelo Newcastle afastado do elenco por forçar sua saída do clube e, por esse motivo, precisou passar por um recondicionamento físico ao chegar ao Liverpool.

Os gols de Isak ajudaram o Newcastle a acabar com um jejum de 56 anos sem títulos, quando a equipe derrotou justamente o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa na temporada passada. O time também conseguiu uma vaga direta na Champions via Premier League.

No entanto, o único jogo que Isak disputou nesta temporada foi pela seleção da Suécia, na derrota por 2 a 0 para Kosovo, no dia 8 de setembro, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Ele começou no banco e entrou no segundo tempo, atuando por 18 minutos.

"Ele não precisa provar para ninguém que é bom o suficiente para jogar na Premier League, porque já fez isso no Newcastle", disse Arne Slot.

