Jair Bolsonaro passará noite no hospital após "sentir-se mal"

O ex-mandatário, de 70 anos, foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado, em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Supremo o considerou culpado de liderar uma organização criminosa para se manter no poder em 2022, após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio Bolsonaro explicou que o pai teve um "episódio mais drástico" de suas recorrentes crises de soluço que o deixou "quase dez segundos sem respirar".

O episódio lhe provocou vômito e queda de pressão, segundo o senador.

Após realizar exames, Bolsonaro recebeu medicação intravenosa, comunicou por sua vez a esposa e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Instagram.

- Problemas de saúde -

Uma equipe médica viajará de São Paulo a Brasília para reforçar os cuidados com a saúde de Bolsonaro, indicou o senador.