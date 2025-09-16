Jair Bolsonaro vai a hospital em Brasília após "sentir-se mal"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por golpismo, saiu nesta terça-feira (16) de sua prisão domiciliar para ser internado em um hospital após "sentir-se mal", informou um de seus filhos no X.

Bolsonaro "sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa". Ele foi ao hospital por "se tratar de uma emergência", indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O ex-presidente foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal (STF).