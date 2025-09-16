Jennifer Lawrence, Binoche e Farrell, estrelas do Festival de San Sebastián

A 73ª edição do festival, a menor das grandes reuniões de cinema na Europa depois de Cannes e Veneza, será inaugurada com a exibição de "27 Noches", uma produção argentina dirigida pelo uruguaio Daniel Hendler.

Outros dois longa-metragens argentinos competirão pelo prêmio de melhor filme: "Las Corrientes" de Milagros Mumenthaler e "Belén" de Dolores Fonzi, em uma seção oficial que também apresenta a francesa Claire Denis ("The Fence"), o alemão Edward Berger ("Balada de um Jogador") e o belga Joachim Lafosse ("Six jours ce printemps-là").

O país anfitrião participa na seção oficial com quatro produções em competição, entre as quais se destacam "Los Tigres" de Alberto Rodríguez, o diretor de "Pecados Antigos, Longas Sombras" que retorna com uma história protagonizada por Antonio de la Torre e Bárbara Lennie, e "Maspalomas", dos diretores bascos Jose Mari Goenaga e Aitor Arregi.

No total, 17 filmes rivalizam na seção oficial, cujo júri, presidido pelo diretor espanhol J.A. Bayona, decidirá os principais prêmios a serem entregues na cerimônia de encerramento no sábado, dia 27.

- "Destroem Gaza" -

Assim como ocorreu em Cannes e Veneza, espera-se que as personalidades participantes se manifestem sobre a situação na Faixa de Gaza e a ofensiva israelense, embora desta vez o próprio festival já tenha mostrado seu repúdio aos "massacres inimagináveis" que ali ocorreriam.