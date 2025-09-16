Justiça francesa investiga ministra da Cultura por joias não declaradas

A Justiça francesa investiga a ministra da Cultura, Rachida Dati, por não incluir joias em sua declaração de patrimônio, indicou nesta terça-feira (16) à AFP o Ministério Público de Paris, em um novo caso contra a funcionária.

Os membros do governo devem declarar seu patrimônio e seus investimentos à Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública (HATVP) ao assumir o cargo.

Em abril, uma investigação do jornal Libération afirmava que Dati não incluiu em sua declaração joias no valor de 420.000 euros (495.000 dólares ou 2,6 milhões de reais). O jornal Blast estimou as joias em 600.000 euros (3,7 milhões de reais).