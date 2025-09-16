Luigi Mangione, acusado de matar CEO de seguradora, será julgado em dezembro nos EUA

Luigi Mangione, acusado de ter assassinado o diretor-executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, será julgado a partir de 1º de dezembro em um tribunal do estado de Nova York, informou nesta terça-feira (16) o juiz encarregado do caso.

Será o primeiro julgamento deste americano de 27 anos, que também enfrenta a pena de morte em outro processo em nível federal.

Mangione, oriundo de uma família abastada de Baltimore, Maryland, é acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, com um tiro em uma rua de Manhattan no dia 4 de dezembro de 2024.