Marcha multitudinária contra a mineração no Equador apesar do estado de exceção

Apesar disso, uma multidão se reuniu na capital provincial Cuenca para protestar contra o projeto de mineração Loma Larga, conduzido pela empresa canadense Dundee Precious Metals.

Ao grito de "Noboa e mineração, a mesma porcaria", estudantes, trabalhadores, idosos e indígenas marcharam para defender o páramo de Quimsacocha, que abastece Cuenca de água e onde se instala o projeto.

O prefeito de Cuenca, Cristian Zamora, estimou que o protesto pacífico, previsto há várias semanas e que coincidiu com as manifestações contra o diesel, reuniu entre 80 mil e 100 mil pessoas, a maior que o governo de Noboa enfrentou até agora.

Além disso, a Rodovia Panamericana Norte, na entrada de Quito, amanheceu bloqueada com pedras e montes de terra colocados por manifestantes contrários ao aumento do preço do diesel.

Além das províncias de Azuay e Pichincha (cuja capital é Quito), estão sob estado de exceção Carchi, Imbabura, Bolívar, Cotopaxi e Santo Domingo.

? Cuidar da "casa comum" ?

"Nunca houve tanta gente nas ruas. Todo mundo entendeu (...) que se contaminarmos a água, não teremos o que beber", disse à AFP Hernán Bravo, aposentado de 73 anos.