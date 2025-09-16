Microsoft anuncia US$ 30 bi em investimentos no Reino Unido durante visita de Trump

A gigante americana Microsoft anunciou nesta terça-feira (16) um investimento de 30 bilhões de dólares (R$ 160 bilhões) no Reino Unido, metade deles em computação remota e inteligência artificial (IA), quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia uma visita oficial ao país europeu.

Este compromisso é o mais importante de um conjunto de 31 bilhões de libras (R$ 224 bilhões) em investimentos de empresas americanas em IA e tecnologias de ponta, anunciado pelo governo britânico por ocasião da visita de Trump.

Paralelamente, será firmado um acordo bilateral destinado a impulsionar a cooperação tecnológica entre Reino Unido e Estados Unidos nos campos de IA, computação quântica e energia nuclear, detalhou o governo britânico em comunicado.