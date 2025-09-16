Modi e Trump trocam mensagens cordiais em meio a negociações comerciais tensas

Em uma publicação no X, Modi agradeceu Trump e afirmou que estava decidido a consolidar as relações bilaterais. Também apoiou os esforços de Trump para alcançar uma "resolução pacífica do conflito da Ucrânia".

As relações entre Nova Déli e Washington têm sido tensas desde que Trump elevou as tarifas sobre a maioria das exportações indianas para 50% no mês passado, em retaliação às contínuas compras de petróleo russo por parte da Índia, que, segundo autoridades da Casa Branca, contribuem para financiar a guerra na Ucrânia.

No entanto, durante a última semana, os líderes de ambos os países fizeram declarações públicas mais conciliadoras.

Nesta terça-feira, funcionários comerciais indianos e americanos dialogaram em Nova Déli, com a participação do representante comercial adjunto dos Estados Unidos para o Sul e Centro da Ásia, Brendan Lynch.

"As conversas foram positivas e com olhar para o futuro, abrangendo vários aspectos do acordo comercial", afirmou o Ministério do Comércio indiano em comunicado na noite desta terça-feira.

"Decidiu-se intensificar os esforços para alcançar a pronta conclusão de um acordo comercial mutuamente benéfico", acrescentou.