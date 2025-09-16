Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

O galã de cabelos volumosos estreou em grande estilo ao lado de Paul Newman como o simpático criminoso no faroeste "Butch Cassidy" (1969). Também estrelou outros grandes clássicos, como "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

- "Querido amigo" -

O presidente Donald Trump e a atriz Meryl Streep foram os primeiros a prestar homenagens ao artista.

"Por vários anos, não houve ninguém melhor que Robert Redford", disse ao sair da Casa Branca, quando um jornalista o informou sobre a morte do ator. "Houve uma época em que era o mais famoso. Foi imenso", disse.

"Um dos leões morreu", expressou Meryl Streep, que atuou junto com Redford em "Entre Dois Amores" (1985). "Descanse em paz, meu querido amigo", acrescentou em um comunicado enviado à AFP.

Após 20 anos como ator, passou para trás das câmeras, tornando-se um diretor vencedor do Oscar, por "Gente como a Gente" (1980), e cofundador do Festival de Cinema de Sundance para aspirantes a cineastas independentes.