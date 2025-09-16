Assine UOL
Não há 'informações credíveis' nos arquivos de que Epstein traficou mulheres (FBI)

O diretor do FBI, Kash Patel, disse nesta terça-feira (16) que não há "informações credíveis" nos arquivos da polícia que indiquem que o criminoso sexual condenado e falecido Jeffrey Epstein traficava mulheres jovens. 

"Não há informações credíveis, nenhuma", expressou Patel durante uma audiência do Comitê Judiciário do Senado. "Se houvesse, eu teria apresentado o caso ontem" e indicado "que traficava para outros indivíduos", acrescentou.

