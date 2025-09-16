No Paraguai, Milei homenageia Kirk e rejeita "qualquer opção moderada"

O presidente argentino, Javier Milei, homenageou nesta terça-feira (16) o ativista americano Charlie Kirk, assassinado na semana passada, e alertou contra "as terceiras vias" entre a direita e o socialismo, ao inaugurar a conferência conservadora Cpac em Assunção, no Paraguai.

"Quero começar lembrando de Charlie Kirk, um dos melhores divulgadores das ideias de liberdade", declarou Milei diante de 600 participantes em um hotel na capital paraguaia. "Sua morte não deve nos paralisar, temos a obrigação de seguir em frente", acrescentou.

A conferência dedicou um minuto de silêncio em homenagem ao ativista americano, um aliado próximo ao presidente Donald Trump que foi assassinado na última quarta-feira com um tiro no pescoço durante um evento em uma universidade de Utah.