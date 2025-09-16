Noboa declara estado de exceção devido aos protestos contra o fim do subsídio ao diesel no Equador

Na segunda-feira, motoristas de caminhões fecharam algumas vias, que foram liberadas horas depois após a intervenção da polícia, sem que tenham sido relatados feridos ou mortos.

Nesta terça-feira, a rodovia Pan-Americana Norte, na entrada de Quito, amanheceu bloqueada com pedras e montes de terra.

Frente aos protestos, Noboa decidiu "declarar estado de exceção nas províncias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi e Santo Domingo, devido à grave comoção interna", de acordo com o decreto assinado nesta terça.

A medida se estenderá por 60 dias. O governo argumentou que os bloqueios "provocaram complicações na cadeia de abastecimento de alimentos" e afetam o "livre trânsito das pessoas, ocasionando a paralisação de vários setores que afetam a economia".

Noboa também decidiu suspender a liberdade de reunião nas sete províncias e autorizou as forças policiais e militares a "impedir e desarticular reuniões em espaços públicos onde sejam identificadas ameaças à segurança cidadã".

Nesta terça-feira, na cidade de Cuenca, capital de Azuay, também está prevista uma manifestação contra um projeto de mineração a cargo de uma empresa canadense.