Nova York terá café chamado 'Central Perk' inspirado em 'Friends'

Os fãs de "Friends" poderão em breve desfrutar de uma xícara de café em uma recriação em Nova York da cafeteria "Central Perk", que era frequentada pelos personagens da popular série de televisão do início do milênio.

O café não custará apenas três dólares como na série, mas o local contará com sofás de cor damasco e logotipos no estilo clipart, fiéis à comédia exibida entre 1994 e 2004.

A Central Perk Coffee Co., que já tem uma filial em Boston, administrará a unidade de Manhattan, disse a empresa nesta terça-feira em um comunicado conjunto com a Warner Bros. Discovery Global Experiences.