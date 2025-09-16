O luto midiatizado e militante da viúva de Charlie Kirk

"O movimento que meu marido construiu não morrerá", prometeu, de pé ao lado da cadeira de onde ele conduzia seu popular podcast.

"Aqueles que praticam o mal e são responsáveis pelo assassinato do meu marido não têm ideia do que fizeram", destacou. "Mataram Charlie porque ele pregava uma mensagem de patriotismo, fé e o amor misericordioso de Deus", adicionou.

- Fé impregnada -

"Vocês não têm ideia do fogo que acenderam dentro desta mulher. As lágrimas desta viúva ressoarão por todo o mundo como um grito de guerra", continuou. Ela também convocou os jovens sensíveis à sua mensagem a se juntarem ao movimento cofundado por seu marido e agradeceu pessoalmente a Donald Trump por seu apoio.

O presidente republicano anunciou que estaria presente na cerimônia de homenagem organizada no domingo no Arizona, em Glendale, em um estádio com capacidade para mais de 60.000 pessoas.

As atividades de Erika Kirk como empreendedora e podcaster estão impregnadas por sua proclamada fé cristã. Sua linha de roupas "Proclaim" mostra citações da Bíblia e imagens religiosas.