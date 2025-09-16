Pacientes da Alemanha recorrem a aplicativos de saúde e seguradoras cobrem os custos

Comprimidos e terapias? Não, obrigado. Cada vez mais médicos alemães estão receitando aplicativos de saúde aos seus pacientes, marcando uma tendência crescente em direção ao atendimento digital coberto pelas seguradoras.

Mona Noe, de 30 anos, é uma funcionária pública que sofre de síndrome do cólon irritável. Há muito tempo ela acompanha de perto sua dieta para reduzir as cólicas e a inflamação.

Ela diz que convenceu seu médico a prescrever um aplicativo especializado chamado Cara Care, onde recebe conselhos sobre bem-estar e mantém um diário que lhe permite identificar os alimentos que causam dor.