Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

Atual líder do torneio Clausura e já nas quartas de final da Copa Argentina, o River encara três competições na reta final do ano, embora o foco seja, é claro, a 'Glória Eterna'.

O River chega para esta partida confiante. Está invicto desde junho, quando foi derrotado pela Inter de Milão na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, e sem derrotas na Libertadores, embora tenha sofrido mais do que deveria nas oitavas de final para eliminar o Libertad, do Paraguai, nos pênaltis.

- Palmeiras embalado -

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chega a Buenos Aires com uma campanha excelente: foi o único time 100% na fase de grupos e obteve um vitória tranquila nas oitavas de final (4 a 0 no placar agregado contra o Universitario do Peru).

No Brasileirão, o 'Verdão' está há dez jogos sem perder e ocupa a terceira posição, quatro pontos atrás do líder Flamengo mas com um jogo a menos. Além disso, vem cheio de confiança após vencer o Inter de Porto Alegre por 4 a 1 no sábado.

"De fora, sempre tive a imagem do Palmeiras como um time que se transforma na Libertadores. No pouco tempo que estou aqui, vejo a importância deste campeonato para o Palmeiras. Tem um sabor especial, um diferencial", comentou o meia Lucas Evangelista, um dos reforços do time paulista para a disputa do título.