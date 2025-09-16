Papa destitui diácono condenado por abuso sexual de menores

Trata-se da primeira sanção do papa Leão XIV tornada pública no âmbito da luta contra a pedofilia desde sua eleição em maio passado, uma decisão que responde à "tolerância zero" exigida pelas associações de vítimas.

Segundo a diocese, o procedimento canônico contra o diácono esteve a cargo da seção disciplinar do Dicastério para a Doutrina da Fé, a divisão do Vaticano encarregada desse tipo de questões, que remeteu o caso diretamente ao Papa.

Na Igreja Católica, a perda do estado clerical é uma grave sanção que impede o afetado, entre outras coisas, de falar em nome da Igreja, fazer homilias, exercer funções em seminários ou paróquias ou ensinar matérias teológicas ou religiosas.

Na noite de segunda-feira, durante uma oração na Basílica de São Pedro, no Vaticano, Leão XIV assegurou que a Igreja é solidária com aqueles que sofreram "a injustiça e a violência do abuso".

"A violência sofrida não pode ser apagada", disse.

A Itália, país majoritariamente católico onde a Igreja é muito influente, não empreendeu grandes investigações em nível nacional sobre os casos de pedofilia clerical como o fizeram outros países.