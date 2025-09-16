Partido Republicano prevê convenção incomum antes das legislativas de 2026

Meios de comunicação americanos indicam que a oposição democrata poderia fazer o mesmo.

"Existem várias opções sobre a mesa para o próximo ano, incluindo a organização de um grande comício", afirmou um porta-voz do Partido Democrata ao site de notícias The Hill.

O Partido Republicano controla, por enquanto, ambas as câmaras do Congresso dos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes e o Senado, mas com maiorias reduzidas.

A votação de novembro de 2026, que renovará todos os assentos da Câmara dos Representantes e um terço dos do Senado, será crucial para a segunda metade do governo de Trump.

As "midterms", ou eleições de meio de mandato, já deram origem a uma feroz batalha político-administrativa em alguns estados em torno da redistribuição de distritos eleitorais.

O Texas, por exemplo, aprovou um novo mapa eleitoral com o objetivo de consolidar o domínio conservador neste vasto estado do sul, com o apoio de Trump.