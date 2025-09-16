Putin diz que 100 mil militares participam de exercícios militares conjuntos com Belarus

As agências russas de notícias informaram, citando o Kremlin, que soldados de Índia, Irã, Bangladesh, Burkina Faso, Congo e Mali também participaram das manobras, que anteriormente eram apenas um exercício conjunto russo-bielorrusso.

As manobras "Zapad" mantêm os membros orientais da Otan em alerta após a derrubada de drones russos na Polônia na semana passada, o que levou Varsóvia a fechar a fronteira do país com Belarus.

Putin acrescentou que os exercícios servem para ensaiar uma resposta a uma "potencial agressão contra o Estado da União", em referência à aliança entre Rússia e Belarus.

Segundo o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, as manobras estão projetadas para simular a ocupação do corredor Suwalki, uma área estrategicamente importante na fronteira da Polônia, que é o ponto de acesso mais curto à região báltica russa de Kaliningrado, a partir de Belarus.

Varsóvia disse que posicionaria cerca de 40 mil militares perto da fronteira com Belarus durante os exercícios.

A Rússia afirmou que durante os exercícios ensaiou o lançamento de seu míssil hipersônico Zirkon a partir de uma fragata no Mar de Barents.