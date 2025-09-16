Rei da Espanha denuncia 'sofrimento de centenas de milhares de inocentes' em Gaza

O governo espanhol, presidido pelo socialista Pedro Sánchez, reconheceu o Estado Palestino em maio de 2024, junto com a Irlanda e a Noruega, e tornou-se um dos executivos da UE mais críticos ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

A crescente tensão diplomática foi exacerbada após o cancelamento da etapa final da Volta da Espanha no domingo, depois que cerca de 100 mil manifestantes pró-Palestina invadiram o percurso da prova de ciclismo em Madri.

Sánchez - que preside um governo de coalizão de esquerda - declarou sua "profunda admiração" pela mobilização e sugeriu excluir Israel das competições internacionais "até que a barbárie cesse".

Israel não tem embaixador na Espanha desde o reconhecimento do Estado palestino.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores espanhol convocou sua embaixadora em Tel Aviv para consultas em 8 de setembro, após os crescentes conflitos de declarações cada vez mais duras entre os dois governos. O gabinete de Sánchez havia anunciado novas medidas para "acabar com o genocídio em Gaza", entre elas, não vender nem comprar armas de Israel.

Em 7 de outubro de 2023, combatentes islamistas mataram em Israel 1.219 pessoas, a maioria delas civis, segundo um levantamento da AFP baseado em fontes oficiais.