Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira (16) em Utah aos 89 anos, segundo o jornal The New York Times.

Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte, segundo um comunicado de Cindi Berger, CEO da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, citada pelo jornal.

Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ecologista comprometido, independente e próspero.