Sem Interlagos, Fórmula 1 terá seis corridas sprint em 2026

Assim como em 2025, a temporada 2026 da Fórmula 1 terá seis corridas sprint, incluindo três inéditas: Canadá, Países Baixos e Singapura, anunciou a categoria nesta terça-feira (16).

Os circuitos de Xangai (China), Miami (Estados Unidos) e Silverstone (Inglaterra) completam a lista.

Somente Xangai e Miami conseguiram manter a corrida sprint por mais um ano, enquanto Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos), Interlagos (Brasil) e Lusail (Catar) serão substituídos.