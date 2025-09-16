Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA planeja quase dobrar seu efetivo

O combate à imigração ilegal é um dos pilares do segundo mandato do republicano Donald Trump.

O presidente assinou uma série de decretos presidenciais, alguns pendentes de revisão judicial, para impedir a entrada no país de pessoas sem documentação, principalmente através da fronteira sul.

A mobilização sem precedentes de tropas ao longo de mais de 3 mil km de fronteira com o México conseguiu praticamente reduzir ao mínimo os cruzamentos ilegais, após quatro anos de recordes de entradas durante a presidência anterior, do democrata Joe Biden.

Em paralelo, o DHS implementou dezenas de milhares de agentes do ICE por todo o país, em uma campanha intensa de prisões que inclui batidas em empresas e locais públicos.

Essas operações foram denunciadas por organizações de defesa dos direitos civis e pela oposição democrata.

A Suprema Corte confirmou na semana passada que o ICE pode deter supostos indocumentados com base em indícios como língua ou aparência física em certos bairros de Los Angeles, onde a população é majoritariamente estrangeira.