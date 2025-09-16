Síria retira armas pesadas do sul do país, diz comandante militar

Além disso, as autoridades israelenses argumentaram que buscavam fiscalizar o cumprimento de suas exigências acerca da desmilitarização do sul da Síria.

Uma fonte diplomática em Damasco declarou, por sua vez, à AFP, também sob condição de anonimato, que a retirada das armas pesadas inclui uma zona meridional do país até cerca de 10 quilômetros ao sul da capital.

A Síria é governada por um Executivo interino desde que uma coalizão de islamistas derrubou Bashar al Assad em 8 de dezembro, após quase 14 anos de guerra civil.

Ambos os países não mantêm relações diplomáticas há décadas, mas o presidente interino sírio, Ahmed al Sharaa - um islamista linha-dura na juventude que suavizou suas posições - informou na semana passada que está negociando um acordo de segurança com Israel.

Após a derrubada de Assad, as autoridades israelenses mobilizaram tropas em uma área patrulhada pela ONU nas Colinas de Golã, que serve como demarcação entre os dois países desde o armistício de 1973.

Israel lançou centenas de ataques aéreos contra alvos na Síria e realizou incursões terrestres no sul do país.