Sobe para 17 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México

O saldo de mortos pela explosão de um caminhão carregado de gás na Cidade do México aumentou para 17, com a morte nas últimas 24 horas de mais três pessoas, informou a prefeitura nesta terça-feira (16).

A capital mexicana foi abalada na quarta-feira passada por uma poderosa explosão do veículo que transportava quase 50 mil litros de gás quando circulava pelo populoso distrito de Iztapalapa, na Zona Leste da metrópole.

Segundo o balanço oficial mais recente, 35 pessoas seguem hospitalizadas, enquanto 31 já receberam alta.