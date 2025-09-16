Suspeito de assassinar Charlie Kirk disse a colega que estava "cansado do ódio" do ativista (promotor)

Tyler Robinson, suspeito de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk, teria dito a um colega de quarto que estava "cansado do ódio" do influenciador e importante aliado de Donald Trump, afirmou um promotor nesta terça-feira (16).

"'Por que você fez isso?'", disse o promotor de Utah, Jeff Gray, lendo uma troca de mensagens entre Robinson e seu colega de apartamento. "'Eu estava cansado do ódio dele. Há ódio que não pode ser negociado'", acrescentou Gray citando o suspeito.

pr/mar/am