Suspeito de assassinato de Kirk será indiciado nesta terça-feira

O suspeito do assassinato do influenciador americano de direita Charlie Kirk será indiciado em um tribunal de Utah nesta terça-feira (16), informaram as autoridades.

Kirk, um aliado próximo do presidente americano, Donald Trump, morreu na última quarta-feira durante um evento em uma universidade de Utah. Ele era o fundador do grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Segundo as autoridades, o suspeito Tyler Robinson, de 22 anos, usou um rifle com mira telescópica para matar Kirk com um único tiro no pescoço, disparado de um telhado. Ele foi preso após 33 horas de busca.