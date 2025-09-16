Trump diz que Estados Unidos 'eliminaram' no total três barcos venezuelanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (16), que seu país "eliminou" três barcos no total em frente à Venezuela, um dia após confirmar um segundo ataque americano contra embarcações que supostamente traficavam drogas no Caribe.

"Na verdade eliminamos três barcos, não dois, mas dois são vistos", afirmou Trump a jornalistas na Casa Branca antes de partir para o Reino Unido para uma visita de Estado.

