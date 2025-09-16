Trump anuncia que EUA e China chegaram a acordo sobre TikTok

O acordo foi anunciado na segunda-feira após dois dias de negociações em Madri entre o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

Segundo Bessent, o protocolo prevê que a plataforma de vídeos curtos fique sob controle americano com a entrada ou aumento de capital de um ou mais investidores sediados nos Estados Unidos.

Na segunda-feira, Wang Jingtao, adjunto do responsável pela Administração Chinesa do Ciberespaço (CAC), indicou que as partes chegaram a um acordo sobre "o uso licenciado do algoritmo" e outras funcionalidades protegidas por propriedade intelectual.

O acordo também implica que a ByteDance "confie a gestão dos dados e a segurança dos conteúdos dos usuários americanos" a um terceiro, segundo o dirigente chinês.

Esta questão, envolvendo a propriedade do algoritmo e o controle dos dados dos usuários, está no centro das preocupações dos legisladores americanos.

O Congresso aprovou em 2024 uma lei que obriga a ByteDance a transferir o controle do TikTok sob pena de proibição nos Estados Unidos.