Trump inicia segunda visita oficial ao Reino Unido, onde protestos são esperados

Também são esperados protestos em Windsor, a menos de 40 km da capital, onde Trump passará a maior parte da visita, prevista para durar até quinta-feira.

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, não é um aliado natural do direitista, mas se esforça para conquistá-lo desde seu retorno à Casa Branca em janeiro.

- Convidado pelo rei -

Trump foi convidado para esta segunda visita por uma carta do rei Charles III, entregue por Starmer em fevereiro, e que o americano considerou como "grande honra".

O chefe de Estado se reunirá na quinta-feira com Starmer em Chequers, a 70 km de Londres, a residência campestre do primeiro-ministro, com quem discutirá, entre outros temas, acordos comerciais, tarifas, além das guerras.

Ambos planejam assinar acordos no valor de 10 bilhões de libras (cerca de 72,35 bilhões de reais), um deles para acelerar novos projetos nucleares, além de "uma aliança tecnológica de liderança mundial", segundo os círculos econômicos britânicos. Starmer afirmou na segunda-feira que pretende construir "uma era de ouro da energia nuclear" com os Estados Unidos.