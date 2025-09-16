Trump presta homenagem a Robert Redford, falecido aos 89 anos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou suas homenagens, nesta terça-feira (16), ao ator Robert Redford, falecido aos 89 anos, que uma vez interpretou um jornalista investigativo em um escândalo que derrubou um chefe de Estado.

"Robert Redford teve uma série de anos em que não havia ninguém melhor. Houve um período em que ele era o mais popular. Eu achava ele o melhor", disse Trump aos repórteres ao sair da Casa Branca, depois que um jornalista lhe informou sobre a morte do ator.

dk/aha/mar/mr/yr/fp