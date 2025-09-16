YouTube anuncia novas ferramentas de IA para criadores de vídeos

"Os novos produtos impulsionados por IA darão forma aos nossos próximos 20 anos", declarou Mohan em um evento em Nova York.

O YouTube foi fundado no início de 2005 por Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chen, ex-funcionários do PayPal. Desde que foi adquirido pelo Google em 2006, a empresa se tornou a plataforma gratuita de vídeos online mais popular do mundo, com bilhões de usuários.

Mohan insistiu que "essas são ferramentas, nada mais", e que não substituirão o papel dos criadores. "Elas foram projetadas para fomentar a criatividade humana", acrescentou.

Por exemplo, a ferramenta de geração de vídeos Veo, que utiliza IA, do laboratório Google DeepMind, está sendo integrada ao YouTube. Ela oferece funções como a criação de fundos para os "Shorts", vídeos curtos publicados em um feed semelhante ao TikTok e aos Reels do Instagram.

"Os novos recursos baseados no Veo permitem aplicar movimento, redesenhar vídeos e adicionar acessórios às suas cenas", disse a diretora de produtos do YouTube, Johanna Voolich, no blog oficial.

A IA também permitirá que os criadores transformem material bruto em rascunhos de conteúdo em vídeo ou convertam diálogos em músicas para trilhas sonoras, acrescentou Voolich.