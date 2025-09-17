A dois meses da COP30, só 79 de 198 países reservaram hospedagem

Em julho, um grupo de negociadores chegou a pedir ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva que transferisse, ao menos parcialmente, o evento para outras cidades com maior capacidade.

A COP30 poderia ser "a mais excludente da história" por causa dos preços, alertou em agosto o Observatório do Clima, uma rede de entidades ambientalistas da sociedade civil brasileira.

Para aliviar a pressão, a ONU aumentará o subsídio diário em Belém para delegados de 144 países em desenvolvimento, de 144 para 197 dólares (de 763 para 1.044 reais, na cotação atual), confirmou nesta quarta-feira um porta-voz da ONU.

O governo federal considerou este ajuste como "um avanço para facilitar a participação", mas advertiu que "o valor continua abaixo da média praticada em outras capitais brasileiras e não cobre integralmente os custos locais".

O Brasil sugeriu à ONU que aplicasse um suporte econômico adicional exclusivamente para este evento.

Lula idealizou a COP30 em Belém para dar visibilidade à Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, essencial para combater o aquecimento global.