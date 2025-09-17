Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo

O brasileiro Alison dos Santos, o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin se classificaram, nesta quarta-feira (17), para a final dos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo em Tóquio.

O medalhista olímpico brasileiro foi o segundo na terceira semifinal, com um tempo de 48 segundos e 16 centésimos, o pior tempo entre os oito finalistas.

No entanto, assegurou, sem dificuldades, o seu lugar para disputar pelo pódio, em uma corrida vencida pelo campeão olímpico Benjamin (47.95).