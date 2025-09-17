Arábia Saudita e Paquistão assinam acordo de "defesa mútua"

A Arábia Saudita e o Paquistão assinaram nesta quarta-feira (17) um "acordo estratégico de defesa mútua", pelo qual se comprometem a se defender em caso de ataque, mais de uma semana após o bombardeio israelense contra o Hamas no Catar.

O Paquistão, que possui armas nucleares e há quatro meses viveu seu pior confronto em décadas com a Índia, e a Arábia Saudita selaram esse acordo que estipula que "qualquer agressão contra um dos dois países será considerada uma agressão contra ambos", segundo a agência de notícias oficial saudita SPA.

O acordo foi assinado durante a visita de Estado do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, nesta quarta-feira a Riade, onde se reuniu com o príncipe herdeiro e dirigente de fato saudita, Mohammed bin Salman.