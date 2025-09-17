Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Com cartazes como "não ao veto" e "salvemos o Garrahan", milhares de estudantes, professores, médicos e sindicatos exigem dos deputados que votem contra as medidas presidenciais.

"Estão em risco a educação e a saúde, é fundamental que tenhamos acesso à educação de qualidade que a Argentina nos oferece. Não podemos permitir que nos arranquem o que conseguimos com tanta luta ao longo da história", disse à AFP Zoe Gómez, de 23 anos e recém-formada em Psicopedagogia pela estatal Universidade de San Martín.

O Congresso, onde o oficialismo não tem maiorias, tem a possibilidade de reverter ambos os vetos. Para isso, a Câmara dos Deputados iniciou nesta quarta-feira um debate. Se reunir os votos necessários, a decisão seguirá para o Senado.

Na segunda-feira, Milei apresentou um projeto de orçamento de 2026 que inclui maiores verbas para saúde e educação, entre outras áreas, mas os manifestantes o rejeitam como insuficiente.

Os reitores universitários consideraram em um comunicado conjunto que esse programa "ratifica e agrava o ajuste" porque não prevê compensar as receitas perdidas.

O presidente, que em sua mensagem assegurou que "o pior já passou", governa aplicando o orçamento de 2023, apesar da erosão causada pela inflação, que naquele ano foi de 211%, de 118% em 2024 e de quase 20% acumulado até agosto deste ano.