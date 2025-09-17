Ataque israelense no Líbano deixa dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram nesta quarta-feira (17) em um ataque israelense contra um automóvel na cidade de Baalbek, no leste do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês.

De acordo com a agência nacional de notícias ANI, o ataque foi realizado por um "drone israelense" na cidade que abriga um complexo de templos romanos reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco.

Nem a ANI nem o ministério divulgaram detalhes sobre a incursão ou a identidade das vítimas.