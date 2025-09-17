Beleza escondida: cirurgias estéticas estão na moda no Afeganistão

Nas salas de espera, a clientela tende a ser rica e frequentemente inclui homens com pouco cabelo. Mas a maioria são mulheres, sempre cobertas dos pés à cabeça, mas raramente com uma burca que as cubra completamente.

Aos 25 anos, Silsila Hamidi decidiu fazer um segundo lifting facial, convencida de que sua pele sofreu o estresse de ser mulher no Afeganistão. "Embora outros não possam nos ver, nós nos vemos: parecer bonitas no espelho nos dá energia", disse Hamidi, antes de submeter-se à cirurgia.

Sob o regime talibã, o acesso das mulheres ao mercado de trabalho foi rigidamente limitado. Elas já não podem viajar longas distâncias sem um acompanhante masculino, não devem levantar a voz fora de casa e são proibidas de frequentar universidades, parques e academias.

- Salões proibidos, clínicas liberadas -

Os salões de beleza e cabeleireiros estão proibidos, mas as clínicas estéticas não. "Se estivessem abertos (...) nossa pele não estaria neste estado, não precisaríamos de cirurgia", opinou Hamidi, que se submeteu a um procedimento no rosto aos 23 anos.

As autoridades talibãs, que em geral proíbem as pessoas de alterar suas características físicas por sua interpretação da lei islâmica, não responderam aos pedidos de comentários sobre as cirurgias estéticas.