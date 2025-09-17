Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por tentativa de golpe de Estado, foi diagnosticado com câncer de pele, anunciou seu médico nesta quarta-feira (17).

Bolsonaro, de 70 anos, tem "carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho, nem o mais agressivo, é intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias", disse o médico Claudio Birolini a repórteres.

Pouco antes disso, o ex-presidente havia deixado o hospital onde estava internado desde a terça-feira em Brasília, observou um fotógrafo da AFP.