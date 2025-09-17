Bolsonaro segue internado com problema renal e anemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por trama golpista, sofre de problema renal e anemia e permanecerá internado no hospital DF Star, em Brasília, onde ingressou na terça-feira, informou o centro de saúde nesta quarta-feira (17).

Bolsonaro deixou sua prisão domiciliar no dia anterior e foi hospitalizado após se sentir mal. Ele passou a noite em observação, segundo sua família.

O ex-presidente, de 70 anos, foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal.