Assine UOL
Notícias

Bolsonaro segue internado com problema renal e anemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por trama golpista, sofre de problema renal e anemia e permanecerá internado no hospital DF Star, em  Brasília, onde ingressou na terça-feira, informou o centro de saúde nesta quarta-feira (17). 

Bolsonaro deixou sua prisão domiciliar no dia anterior e foi hospitalizado após se sentir mal. Ele passou a noite em observação, segundo sua família. 

O ex-presidente, de 70 anos, foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal. 

Em nota, o hospital DF Star informou nesta quarta-feira que Bolsonaro chegou na terça-feira "desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial". 

"Exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal" e Bolsonaro permanecerá em observação durante toda a quarta-feira para determinar se deve permanecer no hospital, segundo os médicos. 

Bolsonaro se queixou de problemas de saúde frequentes nos últimos meses, especialmente soluços crônicos e vômitos.

Alguns desses problemas de saúde decorrem do ataque com faca que sofreu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. 

Na semana passada, o STF o considerou culpado por liderar uma organização criminosa para se manter no poder em 2022, após perder a eleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Bolsonaro não compareceu às sessões finais do julgamento devido aos problemas de saúde, segundo seus advogados. 

Continua após a publicidade

No domingo, Bolsonaro também foi ao hospital para uma pequena cirurgia programada para tratar lesões na pele. Os médicos então o diagnosticaram com anemia.

rsr/app/val/aa/jc

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.