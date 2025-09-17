Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto de anistia que pode incluir Bolsonaro

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (17) à noite, um requerimento de urgência para tramitar um projeto de anistia que pode abranger o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Após a votação do requerimento de urgência, com 311 votos a favor e 163 contra, o texto será discutido diretamente no plenário, em vez de passar primeiro por comissões da Câmara.

