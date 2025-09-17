China acusa Nova Zelândia de 'assédio' a seus cidadãos nos aeroportos

A embaixada da China na Nova Zelândia apresentou uma queixa a Wellington com uma denúncia de "assédio" contra seus cidadãos nos aeroportos do país da Oceania, incluindo a apreensão de dispositivos eletrônicos.

"Um cidadão chinês, enquanto fazia escala na Nova Zelândia, foi alvo de assédio e interrogatório sem qualquer motivo pelos funcionários da segurança e da agência de inteligência", afirmou a missão diplomática.

"Seus dispositivos digitais pessoais foram confiscados e alguns não foram devolvidos", acrescentou em comunicado.