Cientistas criam modelo de IA para prever doenças

Compreender uma sequência de diagnósticos médicos equivale a "aprender a gramática de um texto", explicou Moritz Gerstung, especialista em IA do Centro Alemão de Pesquisa do Câncer, à imprensa.

Graças ao seu treinamento, Delphi-2M "aprende a detectar padrões nos dados de saúde antes dos diagnósticos, e em quais combinações e sucessões eles ocorrem", acrescentou Gertung, o que permite "previsões muito significativas e relevantes para a saúde".

O especialista apresentou diagramas que sugerem que a IA poderia identificar pessoas com um risco maior ou menor de sofrer um ataque cardíaco do que fatores como idade ou outros dados poderiam prever.

As capacidades da Delphi-2M foram testadas a partir de dados de saúde de quase dois milhões de pessoas na Dinamarca.

No futuro, modelos como este poderiam ajudar a "orientar o monitoramento e, possivelmente, levar a intervenções clínicas mais precoces" na medida preventiva, afirmou Gerstung.

As equipes de pesquisa indicaram, no entanto, que este modelo de IA deveria passar por mais testes e que ainda não estava pronto para uso.