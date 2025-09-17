Cinco presos morrem em motim em delegacia na Colômbia

Cinco presos morreram após inalarem fumaça de um incêndio provocado em "uma tentativa de motim" em uma delegacia na região metropolitana de Bogotá, informaram autoridades nesta quarta-feira (17).

Na Colômbia, presos por diferentes crimes costumam ficar em centros temporários em delegacias de polícia, frequentemente superlotados, por longos períodos enquanto aguardam sentença.

Imagens de uma câmera de segurança que circularam nas redes sociais mostram fumaça e chamas no centro de detenção em Funza, no departamento de Cundinamarca, na noite de terça-feira.