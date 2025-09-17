Colaborador próximo de secretário do Tesouro americano perto de ser número 2 do FMI

O chefe do gabinete do secretário do Tesouro dos Estados Unidos está prestes a ser designado como número dois do Fundo Monetário Internacional (FMI), informou à AFP uma fonte próxima ao tema nesta quarta-feira (17).

Dan Katz, que trabalha com o secretário Scott Bessent, substituirá Gita Gopinath como novo diretor-geral adjunto do FMI, indicou a fonte que pediu anonimato.

Um porta-voz da secretaria do Tesouro rejeitou fazer qualquer comentário e o FMI não respondeu de imediato a perguntas sobre a nomeação. Não há qualquer anúncio oficial até o momento.