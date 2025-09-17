Com gol de Marquinhos, PSG goleia Atalanta (4-0) na estreia na Champions

Sem os lesionados Ousmane Dembélé e Désiré Doué, Luis Enrique assistiu ao primeiro tempo das tribunas para ter uma visão melhor do campo.

"Foi difícil no início superar a pressão da Atalanta. Criamos muitas chances e acho que merecemos a vitória. Foi uma partida difícil. Com a qualidade dos nossos jogadores, temos que tentar melhorar em todas as fases do jogo", resumiu o técnico do PSG.

Se o primeiro gol foi um esforço coletivo, o segundo contou com uma brilhante jogada individual do georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39'), que avançou pela direita e disparou um chute indefensável da entrada da área.

O camisa 7 parecia que ficaria de fora da estreia na Liga dos Campeões. No domingo, ele saiu mancando devido a um desconforto após meia hora de jogo na vitória por 2 a 0 sobre o Lens. Mas ele se recuperou em tempo recorde e voltou em boas condições.

Ainda no primeiro tempo, Barcola converteu com precisão um pênalti (44') cometido por Yunus Musah no onipresente Marquinhos.

- Estreia tranquila de Chevalier -

A Atalanta, que terminou o primeiro tempo sem dar nenhum chute a gol, revitalizou seu ataque com Lazar Samardzic e Nikola Krstovic substituindo Daniel Maldini, filho de Paolo, lenda do Milan, e Charles de Ketelaere.